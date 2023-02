Fisco | frode nell' edilizia | 7 misure cautelari | sequestri per 163 mln euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - I carabinieri del Gruppo tutela lavoro e i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano stanno eseguendo, su richiesta del pm Grazia Colacicco, 7(una in carcere, due agli arresti domiciliari, quattro destinatari dell'obbligo di dimora) nei confronti di imprenditori bresciani e bergamaschi ritenuti componenti "di una associazione per delinquere finalizzata alla indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti, alla commissione di reati fiscali, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'auto-riciclaggio". Contestualmente, per gli stessi reati, è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo - anche per equivalente - di 162.750.973, nonché di 45 perquisizioni nei confronti di 22 indagati. In particolare, le indagini - ...