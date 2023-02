Firmino in orbita Inter per l’attacco del futuro Ma ne vale la pena?

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Robertoè uno dei nomi inperdella prossima stagione (vedi articolo). Classe 1991, il brasiliano è in scadenza di contratto e potrebbe pertanto arrivare a zero. Ma ne varrebbe la? DUBBI – Classe 1991, Robertopotrebbe essere uno dei prossimi giocatori dell’in vista delle stagioni future. Un possibile colpo a parametro zero, dal momento che il suo contratto con il Liverpool scade a giugno del 2023 e, al momento, non sembrano esserci possibilità di rinnovo. Ma ne varrebbe la? Innanzitutto bisogna tenere in considerazione che, attualmente, percepisce uno stipendio pari a circa 10 milioni di euro. Una cifra che comunque l’dovrebbe non per forza ...