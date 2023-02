Amarsi mai, per chi si detesta come noi., un romanzo avvelenato da polemiche, tensioni, colpi bassi al mercato, cessioni e tradimenti, bandiere ammainate e bar come feudi, insulti e sberleffi, dal vivo e sui social. ...Alle 18,00 big match: i bianconeri hanno vinto uno degli ultimi cinque match nel massimo torneo contro i viola (due pareggi ed altrettante sconfitte) dopo che avevano ottenuto ...

Fiorentina-Juventus: amarsi mai. Storia di una sfida avvelenata La Gazzetta dello Sport

Juventus-Fiorentina sarà ancora un match per ex TUTTO mercato WEB

Juve-Fiorentina, la probabile formazione di Allegri: le ultime dalla Continassa La Gazzetta dello Sport

Tuttosport: "Con finale Coppa Italia Fiorentina-Juventus, squadra viola in Europa League è possibile" Labaro Viola

Dietro la Juve – che affronterà la Fiorentina, in una delle più accese rivalità del nostro campionato – è ancora in attesa della sentenza sul ricorso dopo la penalità di 15 punti. La 22ª giornata di ...L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola: per parlare degli attaccanti: "Quando sei in emergenza ...