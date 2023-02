Fiorello sfida Angelo Duro | “Scommetti che ti faccio ridere?”

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023)si dice offeso con Amadeus per avergli concesso il palco soltanto dopo l’una: “È tutta colpa tua, sono molto offeso”.risponde: “Senti, io sono uscito alle 2 meno 20”. L’attore accenna un sorriso, cosìcontinua: “Hai riso, hai riso”. E poi gli chiede: “che ti? Basta chel’imitazione di Gianni Morandi che imita te”.accetta la, impassibile.prosegue con l’imitazione escoppia a, ma sposta il telefono per non farlo vedere. Poi si inquadra di nuovo serio. Alla fine,lo saluta: “Può essere l’inizio della tua ...