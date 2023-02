Fifa | record di 4 387 trasferimenti e 1 | 57 miliardi di spesa durante la finestra di gennaio

Il mercato invernale del calcio appena concluso ha fatto segnare nuovidi trasferimenti internazionali. A certificarlo è il report della, "International Transfer Snapshot" relativo al gennaio 2023. Questiperò non riguardano l'Italia: con Juventus, ...di trasferimenti internazionali completati (4.728) nel calcio maschile e femminile. E' quanto emerge dall' International Transfer Snapshot (gennaio 2023) pubblicato dalla, che individua ...

Fifa, record di 4.387 trasferimenti a gennaio, spesi 1,57 miliardi Adnkronos

FIFA, record di trasferimenti internazionali a Gennaio 2023 Sportpress24.com

Fifa: record di 4.387 trasferimenti e 1,57 miliardi di spesa durante la ... SPORTFACE.IT

A gennaio record di trasferimenti mondiali: 4.728 tra uomini e donne - Sportmediaset Sport Mediaset

FIFA, pubblicato il Global Transfer Report 2022 con numeri da Record Sportpress24.com

SuperSport.com delivers comprehensive coverage of major sporting events, including video highlights, results, fixtures, logs, news, TV schedules and more.Japanese wheelchair tennis great Shingo Kunieda is to become the first Paralympic athlete to be given the People's Honour Award in his home country, ...