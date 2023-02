Il mercato invernale del calcio appena concluso ha fatto segnare nuovidi trasferimenti internazionali. A certificarlo è il report della, "International Transfer Snapshot" relativo al gennaio 2023. Questiperò non riguardano l'Italia: con Juventus, ...Laha pubblicato il suo International Transfer Snapshot (gennaio 2023), un'analisi dell'attività di trasferimento dei giocatori durante il recente periodo di mercato, che conferma cifrein ...

Fifa, record di 4.387 trasferimenti a gennaio, spesi 1,57 miliardi Entilocali-online

Report Fifa: a gennaio mercato record Corriere dello Sport

Calcio: Report Fifa, mercato gennaio da record, spesi 1,46 mld di ... Lo Speciale

FIFA, pubblicato il Global Transfer Report 2022 con numeri da Record Sportpress24.com

FIFA, il calciomercato torna a crescere: record di trasferimenti e aumento del giro d'affari, ma sale il trend ilmessaggero.it

MANCHESTER, England (Reuters) - Soccer clubs spent a record $1.57 billion on transfers in the January transfer window, the sport's world governing body FIFA said on Thursday, with an all-time high ...In testa i club inglesi che hanno investito quasi 840 milioni ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Un calciomercato da record a gennaio. La Fifa ha pubblicato il suo tradizionale report sulla sessione ...