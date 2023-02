Fiere | Aefi | in calendario 2023 267 manifestazioni internazionali | +33 su 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Labitalia) - Riparte con 267e 264 appuntamenti nazionali il comparto fieristico made in Italy che, per il, punta a rilanciare il settore a partire dal recupero su numeri e performance del pre-pandemia, segnando in agenda 33 eventi(+14%) e 23 rassegne nazionali (+10%) in più rispetto allo scorso anno. Un “ritorno al futuro” che dovrà essere trainato, spiega- Associazione esposizioniitaliane commentando ilpredisposto dalla Conferenza delle Regioni, dalla crescentezzazione della proposta fieristica italiana, volàno di un'industria capace di generare un impatto sui territori quantificabile in 22,5 miliardi di euro l'anno, per un valore aggiunto stimato ...