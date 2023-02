Festival di Sanremo | scaletta e super ospiti della terza serata

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)di2023, siamo giunti alla, giovedì 9 febbraio. Co-conduttrice la campionessa Paola Egonu,i Maneskin e Peppino di Capri. Per quanto riguarda la gara musicale, questa sera sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e 28 gli artisti in gara e verrà fatta poi una media dei votigiuria demoscopica e del televoto con quelli precedentisala stampa, definendo così una nuova classifica complessiva. Ma ecco i cantanti, in ordine di apparizione. Laufficiale dei cantanti: Paola & Chiara – Furore Mara Sattei – Duemilaminuti Rosa Chemical – ...