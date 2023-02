Festival di Sanremo 2023 | Mauro Corona | Sono Tutti Finti Perbenisti!

... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Giovedì 9 Febbraio 20232023 - 73esimodella Canzone Italiana , in onda dalle 20.40 su Rai 1 Dritto e Rovescio (...LE FOTO Super ospiti della prima serata deldi2023 (GUARDA LO SPECIALE), ricorderanno Stefano D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020. Il loro è un viaggio lungo oltre cinquant'anni ...

Sanremo, Amadeus: “In platea gente con le lacrime agli occhi”. Il Festival cambia (sempre più)... Newsby

Il cardinale Ravasi fan di Sanremo 2023. E apprezza gli Articolo 31, Ferragni e Benigni Corriere della Sera

Sanremo 2023, la classifica e le news dal festival la Repubblica

La scaletta e le canzoni della terza serata di Sanremo 2023 – giovedì 9 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Pagelle Sanremo 2023 seconda serata: il vuoto di Paolo e Chiara (4), a Lda serve di più (5), Tananai clone... Corriere della Sera

Sanremo 2023 è un vero show anche dietro le quinte: Amadeus, appena sbarcato sui social, si mostra nel backstage durante la preparazione alla serata, mentre Fiorello (conduttore del dopo Festival) ...La classifica del FantaSanremo, dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2023, è aggiornata: LDA guida, mentre Shari chiude.