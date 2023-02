Festival di Sanremo 2023 | le pagelle della seconda serata | il trionfo della vecchia guardia

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ildiè quella cosa a cui i bioritmi si abituano quando ormai sta per finire. E ancora non siamo al traguardo. La, quindi, non è altro che una primacon meno intoppi, ma sempre dai tempi dilatati. Ieri sera sono stati presentati gli ultimi 14 cantanti in gara, votati ancora una volta dai giornalisti. Limitatamente alla, al primo posto troviamo Colapesce-Dimartino, seguiti da Madame, Tananai, Lazza e Giorgia. Per quanto riguarda la classifica generale, considerate le somme dei voti di prima e, in testa troviamo Marco Mengoni e a ruota Colapesce-Dimartino e Madame. Con Amadeus e Gianni Morandi (ancora scopa munito, non si sa mai dopo l’affaire Blanco) abbiamo visto la “belva” Francesca Fagnani. ...