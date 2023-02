Festival di Sanremo 2023 | chi è Paola Enogu

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Aldisarà presente insieme ad Amadeus e Gianni Morandi in veste di co-conduttrice, proprio questa sera, 9 febbraio. La stessa è una nota sportiva e grazie alla sua abilità nel settore dello sport, si è sempre distinta, distinguendosi in particolare nel campo della pallavolo. Nata nel 1998, la stessa è nata a Cittadella e il papà e la mamma sono nati in Nigeria. I due hanno lavorato in campi differenti e poi nel 2014 la famiglia ha avuto modo di ottenere la cittadinanza italiana.diAldicondurrà questo ...