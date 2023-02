Ferrero risponde alle minacce dei tifosi | “La Sampdoria mi ha già ucciso!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Massimo, l’ex presidente della, ha rilasciato un messaggio emblematico ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Parole emblematiche, in cui ha sfogato tutta la sua frustrazione per le continueche continua a ricevere daiblucerchiati. MassimoMassimosenza mezzi termini: “Sono un morto che cammina” Di seguito le sue dichiarazioni: “Cari, basta minacciarmi, non lo dico perché ho paura. Ho 70 anni, mi volete uccidere? Sono un morto che cammina. Vedere lacosì mi ha già ucciso. Per favore, no violenza. Se volete, vengo a vedere una partita in gradinata, così se esco vivo significa che abbiamo fatto pace, altrimenti esco in barella come volete voi“