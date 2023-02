(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo la missiva diai due ex presidenti Massimoed Edoardo Garrone - che conteneva un bossolo a salve - , recapitata il 30 gennaio scorso nella sededoriana di Corte Lambruschini, ...

Dopo la missiva di minacce ai due ex presidenti Massimoed Edoardo Garrone - che conteneva un bossolo a salve - , recapitata il 30 gennaio scorso nella sede sampdoriana di Corte Lambruschini, oggi è arrivata allo stesso indirizzo una nuova lettera -...Intervistato dall'agenzia LaPresse, l'ex presidente della Sampdoria Massimoha commentato ... Quindi lo sfogo: 'Cari tifosi,minacciarmi, non lo dico perché ho paura. Ho 70 anni, mi volete ...

Ferrero: “Basta minacce, vedere la Samp così mi ha già ucciso” La Gazzetta dello Sport

Ferrero ai tifosi: "Pronto a venire in gradinata per un confronto" - Il ... Il Sole 24 ORE

SAMP, FERRERO MINACCIATO CON PALLOTTOLE: "SONO UN MORTO CHE CAMMINA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Video, Ferrero ai tifosi della Sampdoria: "Basta violenza e minacce!" La Gazzetta dello Sport

Ferrero, il cinema è finito. Basta teatrini La Repubblica

L'ex presidente della Samp denuncia le intimidazioni subite da lui e Garrone e tende una mano ai tifosi, nell'ottica di un confronto diretto all'insegna della non violenza ...L’ex presidente: “Sono un morto che cammina. Garrone Non c’entra niente, è doriano nelle vene”. Intanto dopo la busta con il bossolo, recapitata in sede una lettera di scuse: la Digos indaga ...