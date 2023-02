Fenomeno Consonni | altro oro | Italia davanti a tutti nell’inseguimento a squadre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Simonechiude la seconda giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista con due medaglie d’oro al collo. Dopo il successo nella corsa a punti, il 28enne di Brembate Sopra è infatti salito nuovamente sul gradino più alto del podio di Grenchen grazie alla vittoria. Chiamato a seguire i compagni dalle tribune dopo l’affermazione individuale, il campione residente a Lallio ha esultato al termine di finale particolarmente sofferta che ha visto gli azzurri superare la Gran Bretagna. Schierato in compagnia di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Manlio Moro,si è messo in luce nel primo turno facendo registrare nuovamente il miglior tempo in 3’48”333 e garantendosi così l’accesso alla finale con la Gran Bretagna. Un risultato frutto della netta sconfitta inflitta dal quartetto ...