Feltri show sulle follie Ue | Vino e grilli? Dove dovete andare

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Vittorioa Dritto e rovescio. Ospite di Paolo Del Debbio nella trasmissione di Rete 4, il direttore editoriale di Libero commenta la battaglia del Movimento 5 stelle contro la riforma del reddito di cittadinanza voluta dal governo di Giorgia Meloni. In onda vanno i giudizi sprezzanti di Giuseppe Conte sull'azione dell'esecutivo, con l'ex avvocato del popolo che traccia, a suo dire, un bilancio estremamente negativo caratterizzato da una manovra finanziaria recessiva: "Nei primi 100 giorni il governo è rimangiato tutte le promesse, è coerente solo nella lotta ai poveri con lo smantellamento del reddito di cittadinanza, ma questo provocherà un disastro sociale", le parole del capono. Cosa risponde? "Non ho niente contro Conte, mi basterebbe che sparisse..." è la stoccata del direttore che ...

