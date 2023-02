Fedez voleva fare scandalo ma è risultato solo scontato e noioso Quasi meglio la letterina petalosa della moglie

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una serata lei, la serata dopo lui. Chiara e. I Ferragnez monopolizzano il festival di Sanremo con la compiacente regia di Amadeus – ma sarà il suo ultimo festival almeno? – ma non brillano. Non graffiano. Non lasciano traccia che non sia volatile come un tweet d’occasione. Lei con un nude look che non farà la storiamoda che legge unaalla “piccola Chiara” , cioè a se stessa. La sera dopo arrivae si esibisce nel suo solito comizietto rappato. Stavolta non contro Salvini, non per la legge Zan ma contro il governo. Strappa la foto di Marcello Bignami mascherato da nazista, difende Rosa Chemical (che non si può criticare, evidentemente, anche se Benigni ha appena fatto un sermone sull’articolo 21Costituzione). Se la prende con la ministra ...