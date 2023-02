Fedez | torna agli smalti | le tue sparate non indignano nemmeno mia zia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb — Occorre essere sinceri, la vita diè invidiabile: il ragazzo vive nella metafora di un enorme, scintillante castello gonfiabile misura adulti (sì, sì, lui è un onesto lavoratore nel mondo dello spettacolo, fa business, lavora più di un operaio della ditta spurghi, la nostra è solo invidia sociale). Da quando si è sposato con la Ferragni, poi, non ha piùbisogno di fingere che quello del rapper sia un mestiere. Può farlo per diletto, semel in anno, in diretta Rai di fronte a dieci milioni e credere, stavolta sì, che le suecontro il governo Meloni «non concordate prima» con gli autori del festival di Sanremo abbiano effettiva rilevanza. Il freestyle sanremese diè un inno alla noia Tra una battuta contro il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami per la foto ...