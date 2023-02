Fedez | la Rai commenta la sua esibizione a Sanremo

'A nome dellaritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto, ma sempre a nome dellain maniera netta sento di dirlo mi dissocio dagli attacchi personali di, soprattutto nella ...O meglio:era stato inizialmente querelato per diffamazione dallaper aver divulgato l audio di una call tra lui e gli organizzatori, in cui si metteva in dubbio la trasparenza dei vertici ...

Non è provocazione, solo maleducazione: Fedez bulletto in Rai ilGiornale.it

Sanremo, la Rai scarica Fedez: "Ci dissociamo dagli attacchi personali" QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023, ex presidente Rai: "Azienda non poteva né doveva censurare Fedez" Adnkronos

Fedez contro tutti. E scarica la Rai da ogni responsabilità La Repubblica

Sanremo 2023, il Codacons risponde a Fedez e attacca la Rai per violazione della campagna elettorale Virgilio Notizie

Nel corso della conferenza stampa della terza puntata di Sanremo 2023, il direttore di Rai 1 commenta la performance di Fedez. Ieri sera a esibirsi dalla Costa Smeralda a Sanremo è stato Fedez, che ...(Adnkronos) – “Confermo che non eravamo a conoscenza della performance” di Fedez nella seconda Serata di Sanremo 2023, “l’artista come ha dichiarato ce ne aveva comunicata una dicendoci poi che ...