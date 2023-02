Fedez chiama Damiano dei Maneskin in diretta con i Cugini di Campagna | la reazione del frontman

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Simpatico siparietto nel corso della puntata di ieri di Muschio Selvaggio, il podcast ditrapiantato a Sanremo per la settimana del Festival. Ospiti Idiche, fra una battuta e l’altra, hanno avuto modo interagire anche conDavid,dei. Fra le due band non corre buon sangue, a causa delle ripetute critiche deinei confronti del gruppo rock, ma oggi, forse, un primo mattoncino per la pace è stato posato. Nel corso dell’intervistaha preso il telefono e a sorpresa hato. “Ciao patato, ti disturbo?”, esordisce il rapper. Il cantante dei, un po’ sorpreso, gli chiede il motivo della telefonata e...