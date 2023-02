Fedez a ruota libera con un testo sul Codacons a Sanremo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Questa sera a2023 dalla nave della Costa Smeralda si è esibito, acontro ile non solo L'articolo proviene da Novella 2000.

... 'Ha fatto una domanda lecita' Non è mistero per nessuno che alcuni testi delle canzoni di...di importanti testate parlando di 'attacchi' violenti tanto che la conduttrice di Da noi a...la segue a- guarda LA COLLABORAZIONE CON BIAGIO - Durante la serata dedicata alle cover di venerdì , Tananai si esibirà con una versione di Vorrei cantare come Biagio di Simone ...

Chiara Ferragni, una diva a Sanremo. E Fedez la segue a ruota OGGI

Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con l'abito lancia un messaggio ... Stile e Trend Fanpage

Francesca Fialdini: “Nessun attacco a Chiara Ferragni”, tensioni a ... Lanostratv

VIDEO | Fedez, la battuta (e la risata) su Emanuela Orlandi. Scoppia la polemica RomaToday

Fedez-Tananai e Soleri-Victoria ai ferri corti Intanto Boldi lancia un'altra "cipollina"... a tutto gossip con Roberto Alessi MOW

A ruota lo seguono Ultimo (3.5 ... con l’amico attore Fabio De Luigi. Mengoni, Fedez e il Mucchio Selvaggio Lunedì sera, vigilia dell’inizio del Festival che parte stasera con le prime esibizioni e ...“Il gossip è la prima forma di democrazia”. Fedeli a questo motto – da lui coniato – proponiamo la nuova puntata della rubrica che Roberto Alessi, giornalista tra i più ben informati in Italia e diret ...