Fantastici 4 | Penn Badgley sarà Reed Richards? Non posso confermare nè smentire

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L'attore protagonista della serie thriller You sembrerebbe essere in lizza per il ruolo dinel reboot Marvel Studios dei4. Sono ormai mesi che continuano a intensificarsi le voci attorno al possibile casting diaka Mr. Fatastic, uno dei pilastri dei4. Anche, protagonista del thriller Netflix You, sembrerebbe essere tra i favoriti per ottenere la parte. L'attore ha però risposto ai rumor in maniera alquanto criptica: "Nonrivelarlo. Nonnè. Forse ho incontrato Kevin Feige, ma non in questo contesto. Potrei averlo incontrato anni fa, non ne sono sicuro". Un atteggiamento che per molti fan ha ...