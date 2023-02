Fantasanremo 2023 | la classifica aggiornata | volano LDA | Sethu e Paola & Chiara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Festival di Sanremoha una nuovache si discosta completamente dall’ordine delle posizioni viste nella diretta televisiva. Stiamo parlando della gara del, il girone divertente che porta gli artisti in gara a compiere missioni speciali sul palco, e non solo, per scalare la. Abbiamo avuto modo di intervistare i ragazzi delqui al Festival, dove è presente in trasferta il Bar Papalina, e chiedere loro consigli per la nostra lega “Fatti di Sanremo”. Tra outfit particolari, “batti cinque”, presentazioni da parte del co-conduttore, parole in codice, baci e abbracci possiamo dire che gli ingredienti sul palco del Teatro Ariston non sono di certo mancati. E sono certamente meno invasivi rispetto alla passata edizione, tra ...