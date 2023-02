FantaSanremo 2023 | bonus LIS per chi saluterà nella lingua dei segni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) State anche voi giocando al? Il fantasy game che si ispira al Festival della Canzone Italiana, come molti sapranno, consistecreazione egestione di squadre virtuali costituite da cinque degli artisti in gara, di cui bisognerà scegliere il capitano. Ci sono deie dei malus, esattamente come accade per il Fantacalcio, altra versione molto apprezzata del fantasy game. Questa sera, giovedì 9 febbraio, in occasione della terza serata di Sanremo, verrà assegnato unLIS agli artisti che saluteranno l’orchestra ed il pubblicodei(è stato appena annunciato nel corso della conferenza stampa). In altre parole, non dovrete meravigliarvi nel vedere gli artisti ...

Il look di Shari al Festival di Sanremo: l'abito animalier Shari e la passione per ilL'8 febbraioShari se la ricorderà molto bene: la giovane cantante debutta per la prima volta al Festival di Sanremo con il suo brano Egoista . Oltre all'emozione evidente nel ..., arriva il bonus Lis per l'inclusione Ilintroduce un nuovo Bonus. Stasera venti punti in palio per l'artista che ringrazierà l'orchestra con la Lingua dei Segni Italiana.

Diversa invece la classifica del Fantasanremo. Al primo posto c'è LDA, con 125 punti, seguito da Sethu, 115, Paola & Chiara, 103, Marco Mengoni 85, e Coma_Cose, 77. Per il calcolo, in questa edizione, ...