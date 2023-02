Fabrizio Corona può tornare su Instagram | a dirlo è il giudice

" Quel c... di avvocato va rinchiusa e radiata dall'albo ".non è di certo nuovo a sproloqui in tv e fuori dalla tv. Eterno provocatore e parecchio affezionato alla sua immagine di bello e dannato, già condannato più volte anche in modo severo, ...Il giudice civile di Milano Serena Nicotra ha ordinato a Meta Platforms Ireland Limited "la riattivazione" dell'account Instagram di"entro sette giorni", accogliendo un ricorso degli avvocati Ivano Chiesa, Giorgio Molinari e Giulia Ferrari. Lo scorso novembre i legali dell'ex agente fotografico avevano presentato ...

Il Tribunale di Milano ha disposto che Meta riattivi il profilo Instagram di Fabrizio Corona entro sette giorni: l’account era stato ...Riattivare l'account Instagram di Fabrizio Corona entro sette giorni. È quanto ha ordinato il giudice civile di Milano Serena Nicotra a Meta Platforms Ireland Limited, accogliendo il ricorso ...