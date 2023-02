Fabio Quartararo precisa | “Mai successo di duellare con Pecco”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non è più lui il centauro da dover battere nel Motomondiale 2023 che si sta lentamente, ma inesorabilmente, avvicinando sul palcoscenico motoristico delle due ruote. Dopo aver perso lo scettro di campione del mondo in favore di Francesco Bagnaia di Ducati,di Yamaha si appresta a vivere la sua personalissima stagione da sfidante numero uno per il trono dell’italiano. Una rivalità, quella dello scorso anno, che non ha mai conosciuto veramente uno scontro in pista tra i due corridori cometo ultimamente dallo stesso Diablo. Le proiezioni diin vista della prossima stagione di MotoGP: “Competerò per i primi posti” (Photo credits: MotoGP)“Non ho mai avuto una vera battaglia con, un vero duello in pista, perché a volte io ho vinto e lui è ...