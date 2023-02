F1 | Lewis Hamilton | “Avevo fame di vittorie e ce l’ho ancora”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Verso la stagione 2023 di F1., nonostante un 2022, non vuole mollare. Il 7 volte campione iridato ha affidato a un post tutto il suo percorso e le sue ambizioni. In una pubblicazione su IG ha scritto: “Mi ricordo benissimo quando ho visto il mio primo go kart impacchettato in salotto. Lo vidi prima del previsto e perciò fui costretto a fingere di essere sorpreso davanti ai miei genitori quando mi chiamarono per scartare il regalo” “Dalla prima volta cheguidato mi sono sentito in completa simbiosi con il kart. Sapevo che quello era il mio destino. Sapevo di aver talento. Più talento edi chiunque altro. Quellac’era dal giorno zero e continua ad essercioggi.allora, sono più affamato che mai adesso“. Max ...