Evra condannato per insulti omofobi | multato l’ex terzino francese

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Patricepere costretto a pagare una multa: la decisione versoPatriceè statoa pagare una multa di 1000 euro perrisalenti al 2019 e rivolti al Psg e ai propri tifosi in seguito alla vittoria dello United nel match di Champions. «Parigi, Parigi siete dei fr**i… Qui sono gli uomini che parlano» le frasi rivolte dal, che dovrà poi pagare altri 1500 euro alle associazioni costituitesi parte civile, Mousse e Stop Homophobie, che hanno sporto denuncia per “ingiuria pubblica verso un grupppo di persone a causa del loro orientamento sessuale”, e ...

Patriceper insulti omofobi e costretto a pagare una multa: la decisione verso l'ex terzino francese Patriceè statoa pagare una multa di 1000 euro per insulti omofobi ...... 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Aveva insultato il Psg con parole omofobe:e ...

Come riporta l'Ansa, il tribunale di Parigi ha condannato Patrice Evra, ex capitano della Nazionale francese e conoscenza della Serie A, a pagare una multa di 1000 euro per gli insulti omofobi rivolti ...