Evra condannato ad una multa di mille euro per gli insulti omofobi al Psg

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’ex capitano della Francia Patriceè statoad una ammenda di 1.000perdal tribunale di polizia di Parigi. È stato inoltrea pagare 1.500di danni alle due associazioni di parte civile, Mousse e Stopa, oltre a 1.000, per le spese legali. Il fatto risale al 2019 quando, dopo la partita di Champions League tra Psg e Manchester United che decretò l’eliminazione del Psg dalla Champions, l’ex Juventus postò un video omofobo sul social network Snapchat in cui scrisse: «Psg, siete una banda di “checche”, non vincerete mai». A quel punto le associazioni Mousse e Stop Homophobia hanno sporto denuncia al tribunale francese e quest’oggi la vicenda si è risolta con la condanna di ...

Patrice Evra non perde mai occasioni di pungere gli 'avversari' attraverso i suoi canali social, adesso è finito nei guai per una frase contro il PSG."Le affermazioni omofobe di una personalità come Patrice Evra alimentano l'odio e la violenza nei confronti delle persone LGBT".