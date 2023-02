Le auto coinvolte sonoC3 con a bordo due donne - la conducente 50enne è in pericolo di vita e31enne - e un uomo di 38 anni, eOpel Corsa con solo il conducente, un 28enne trasportato a ...La posizione italiana, chela contrapposizione tra movimenti primari e movimenti secondari ... Perfonte diplomatica europea, premesso che non siamo in presenza di"grande crisi migratoria"...

Evita una volpe, invade l'altra corsia e si schianta contro un'auto: Marco muore a 38 anni, grave una ragazza leggo.it

Iva, superamento del plafond nel 2022: così si evita la doppia ... NT+ Fisco

La star del tennis Nick Kyrgios evita una condanna per aggressione Euronews Italiano

Evita un'auto e precipita nel canale: illeso - Imola il Resto del Carlino

Inter, si evita uno Skriniar-bis Vicino il rinnovo di un big Calcio in Pillole

A perdere la vita, attorno alle 22.30, un 38enne di Domusnovas, Marco Gessa. Per evitare la carcassa di una volpe che si trovava sulla carreggiata lungo la strada provinciale Sp2 tra Carbonia e ..."Ottima la proroga per l’intero 2023 ai dehor senza dover richiedere autorizzazioni paesaggistiche: un provvedimento vitale per le nostre attività, e che ci auguriamo diventi permanente in futuro, la ...