Europei su pista | l' Italia di Ganna non fallisce | è oro!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Aglisudi Grenchen, in Svizzera, l'del quartetto è d', Milan, Moro e Lamon hanno vinto il titolo continentale battendo in finale la Gran Bretagna con il tempo di 3'47'...

Aglisudi Grenchen, in Svizzera, l'Italia del quartetto è d'oro! Ganna, Milan, Moro e Lamon hanno vinto il titolo continentale battendo in finale la Gran Bretagna con il tempo di 3'47'667. ...Uno straordinario Simone Consonni ha vinto la medaglia d'oro nella corsa a punti aglidi ciclismo suin programma a Grenchen, in Svizzera. L'azzurro ha totalizzato 54 punti, sufficienti per tenere alle spalle lo spagnolo Alberto Torres Barcelò con 51 punti e il francese ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni ORO nella corsa a punti, fra poco i quartetti con Ganna e Milan OA Sport

Europei Pista - Piazzamenti per Fidanza, Viviani e Team Sprint Federazione Ciclistica Italiana

Europei di ciclismo su pista, Italia oro nell’inseguimento a squadre Corriere della Sera

Europei su pista, è festa Italia: Consonni oro nella corsa a punti La Gazzetta dello Sport

Europei di ciclismo su pista Grenchen 2023: calendario, programma, date, orari, diretta TV e live streaming Eurosport IT

Al secondo giorno di finali si è sbloccato il medagliere azzurro all'Europeo di ciclismo su pista di Grenchen (Svizzera). Nel "suo" velodromo, quello del record dell'ora, è ancora una volta uno ...Terza medaglia di giornata per la spedizione azzurra a Grenchen dopo l'oro di Consonni e l'argento del quartetto femminile.