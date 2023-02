Europei di ciclismo su pista | Simone Consonni vince l’oro nella corsa a punti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il tricolore sventola alto all’interno del velodromo di Grenchen. A riportare la bandiera sul gradino più alto del podio è statoche ha illuminato la seconda giornata deglidisucogliendo il successo. Reduce dalle finale conquistata nell’inseguimento a squadre, il 28enne di Brembate Sopra ha colto la medaglia d’oro al termine di una sfida al cardiopalmo con il francese Valentin Grondin. Bravo a lasciare andareprima parte gli avversari meno accreditati,ha attaccato a ripetizione conquistando quattro sprint e affrontando la seconda metà della competizione nelle posizioni più elevate della classifica. In grado di richiudere sui tentativi più ...

Simone Consonni vince la medaglia d'oro nella corsa a punti ai campionatidisu pista, in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il 28enne bergamasco si impone con 54 punti davanti allo spagnolo Albert Torres (51) e al francese Donavan Grondin (48). ...Simone Consonni è campione d'Europa nella corsa a punti. È del bergamasco classe 1994, già olimpionico e iridato (2021) con il quartetto la prima medaglia dell'Italia nella rassegna continentale di ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni ORO nella corsa a punti, fra poco i quartetti con Ganna e Milan OA Sport

Europei ciclismo su pista, Consonni oro nella corsa a punti Sky Sport

Europei ciclismo su pista - Barbieri subito out nell'eliminazione, solo 13esimo posto per l'azzurra Eurosport IT

Europei ciclismo su pista - Consonni chiuso allo sprint, occhiata furiosa ad Hansen in curva Eurosport IT

Europei di ciclismo, Consonni è oro nella corsa a punti L'Eco di Bergamo

La vittoria. Il ciclista bergamasco ha chiuso con 54 punti. È la prima medaglia per l’Italia a questi Europei. Simone Consonni ha vinto l’oro nella corsa a punti agli Europei su pista di ciclismo in c ...Con una rimonta fantastica Simone Consonni supera tutti gli avversari e conquista la medaglia d’oro agli Europei ...