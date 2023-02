Eroica Samp Women | impresa sfiorata | l’Inter passa ai rigori

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Da un lato il rammarico per una sconfitta maturata ai calci di rigore, dall’altro la consapevolezza di aver profuso il massimo sforzo e di aver disputato una grandissima partita al cospetto di una squadra di alto livello. Dopo il 2-3 dell’andata, un’doriasfiora l’al “Konami Youth Development Centre” di Milano, rimontando da 0-3 a 4-3 e portando la contesa agli undici metri, dove le nerazzurre hanno la meglio e conquistano la semifinale di Coppa Italia Femminile. Brave. Pronti, via e al 5?la sblocca: corner di Pandini e stacco vincente di Polli. Quattro minuti dopo le nerazzurre raddoppiano con Chawinga che ribadisce in rete una respinta di Fabiano su un tentativo di Njoya. È proprio quest’ultima al 23? a calare il tris con un diagonale preciso e a archiviare con largo ...