Eric Bischoff | “Sami non è ancora pronto per diventare campione”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nel prossimo Premium Event siglato WWE, la più “calda” storyline del momento raggiungerà il suo epilogo, ossia quella che coinvolgeZayn e la Bloodline capitanata da Roman Reigns. Dopo la sediata rifilata dal canadese ai danni del Tribal Chief infatti, i due collideranno per il titolo unificato dei pesi massimi nel Main Event di Elimination Chamber. Eppure, nonostante il tripudio dei fan mostrato al voltafaccia di, e il loro supporto mostrato al canadese in questa storia che lo ha visto spesso vittima, c’è chi resta scettico sul reale potenziale di Zayn, e sulla “utilità” di averlo come prossimoUniversale della WWE. Tra questi, figura l’ex Presidente della WCW, nonché ex GM di Raw,che, nel suo consueto appuntamento podcast 83 weeks, ha fatto il suo punto sulla ...

A un certo punto la DX chiamò in causa, ma i cancelli del palazzetto non vennero mai aperti, impedendo al "nemico" di rovinare lo show. Era il 1998 e tutto poteva accadere. L'inizio ...Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

