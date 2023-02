Erba Medica | previsto un aumento delle superfici a +4%

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si avvicina il temposemine e per gli agricoltori anche il momento in cui decidere quali. La grande siccità e soprattutto gli effetti che ha provocato nell’estate 2022 sono un ricordo ancora ben presente soprattutto per chi ha coltivato mais, coltura che nel nostro Paese, mediamente, lo scorso anno ha registrato un -30% in termini di rese proprio a causa della scarsità d’acqua destinata all’irrigazione dei campi etemperature molto elevate. Nonostante un inizio anno incerto, l’ha chiuso il 2022 con un bilancio positivo sia dal punto di vistaquotazioni, che da alcuni mesi mantengono una certa stabilità oscillante tra i 330-350euro/tonnellata, sia da quello qualitativo che produttivo con un +20% rispetto al 2021. Lecito a questo punto chiedersi quali possono essere le ...