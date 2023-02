Enrico Murdocco | il panificatore che userà la farina di grillo | «Costerà 20 euro al chilo»

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è un artigianoche lavora a Torino. Pluripremiato dal Gambero Rosso, ha annunciato che a fine marzo comincerà a produrre pane e grissini a base di farine di. Non è l’unico, visto che in regione c’è anche la Italian Cricket Farm che produce pasta di. Ma, racconta lui stesso all’edizione torinese del Corriere della Sera, la scelta per ora gli ha portato dietro qualche insulto. «Per adesso sto lavorando solo sul pane. Pizza no, perché è un tipo disenza glutine e non si presta bene alla lavorazione. Ma arriveremo piano piano a tutti i panificati: grissini, muffin sia salati che dolci», spiega. Il quale aggiunge poi «Per ora possiamo usare solodiimportata dal ...

Infatti, è recente la notizia che un panettiere di Torino,, abbia deciso di rendere disponibili prodotti da forno con la farina di grillo, già da marzo. Non sono mancate, come al ...è un artigiano panificatore che lavora a Torino. Pluripremiato dal Gambero Rosso, ha annunciato che a fine marzo comincerà a produrre pane e grissini a base di farine di grillo. Non è ...

Il permesso europeo di produrre alimenti in cui vengono utilizzati una certa categoria di insetti ha animato un acceso dibattito internazionale. Molti si chiedono quanta necessità c’è di nutrirsi di l ...Il panificatore torinese mette in tavola degustazioni di novel food. Il prezzo al chilo è di venti euro: «Le prime stime degli esperti dicono che un pane con farina di grillo contenga un apporto prote ...