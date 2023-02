Enrico Beruschi | “Quando Io | Ricci e Nicotra inventammo Drive-In…”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Io l’unico a non tampinare le ragazze diIn Ero il bersaglio degli scherzi di Greggio e D’Angelo» Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 21 Prima mi hanno tirato su con la carrucola vestito da amorino barbuto con arco e frecce — imbracato con dei mutandoni elastici legati ai tiranti di metallo — e poi, fingendo un problema tecnico, hanno mandato in pausa l’attrezzista e sono spariti, lasciandomi lì appeso a dondolare dal soffitto per venti minuti, non le dico che male alle parti basse…». Chi è stato? «Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio, chi sennò? Poi sono tornati fingendosi costernati: “Scusaci tanto, ci eravamo distratti…”», ricorda ancora (virtualmente) indolenzito il tartassato “ragionier”, quello che «porca l’oca sempre a me mi toca», con quella faccia un po’ così («Non lo facevo apposta, la bocca ...