Enogu | L' Italia è un paese razzista | ma sta migliorando

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - Salirà sul palco per raccontarsi e raccontare e il suo monologo non mancherà di toccare i temi del razzismo, dell'inclusione. Paola, ha lasciato la nazionalena di pallavolo, dopo una serie di successi, perché gli insulti durante le gare erano diventati insostenibili. Arriva sul palco dell'Ariston, per condurre il Festival assieme ad Amadeus e Gianni Morandi, dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, e la sua partecipazione scatena già la polemica politica. Di più, dopo la conferenza stampa che precede la serata. È bastato che anticipasse le sue intenzioni - "l'è unma sta. Non voglio fare la parte della vittima ma dire semplicemente come stanno le cose" - che le reazioni sono piovute, in un senso e nell'altro. Il deputato di ...