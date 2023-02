Ennesimo terremoto nel Pd | scandalo per le tessere | migliaia da cancellare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un nuovo caso travolge il Partito Democratico, alle prese con le primarie. Mentre gli elettori dem decidono chi sarà il nuovo leader, sono state appena cancellate all'improvviso tremila. La situazione bollente, riferisce il Corriere della Sera, riguarda in particolare Caserta, dove si registra “una moltiplicazione degli iscritti notturni, dei bonifici cumulativi, delle mail (sempre le stesse) utilizzate per i pagamenti Sisal non tracciabili”. A tirare fuori il problema è stata la commissione casertana, che aveva motivato la scelta di non accettare i tesseramenti per bocca del presidente Francesco Gatto: “Il numero delle iscrizioni richieste è complessivamente notevole, rilevando in particolar modo anomalie in alcuni comuni della provincia dove il rapporto di incidenza percentuale tra il numero di voti per il Pd alle ultime elezioni politiche e le ...