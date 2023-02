Enel sta terrorizzando i clienti | ecco la comunicazione che sta inviando a tutti

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una nuova micidiale truffa online sta seminando il panico tra gli utenti di: guai a pagare queste bollette. Nel secolo delle nuove tecnologie e della digitalizzazione a 360 gradi anche il pagamento delle bollette di gas e luce è sempre più spesso “immateriale”: i classici bollettini postali stanno via via lasciando il posto all’home banking, con enormi benefici i termini di risparmio di tempo e denaro e di maggiore comodità per(Ilovetrading.it)Insomma, grazie all’utilizzo diffuso di internet e degli smartphone, oggi i cittadini possono gestire le loro utenze in completa autonomia, dal proprio smartphone, tablet o pc. Il rovescio della medaglia è però una maggiore vulnerabilità agli attacchi sferrati dai sempre più numerosi criminali del web. Il messaggio di allerta diL’odierno contesto ...