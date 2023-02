Enel | nuove assunzioni di Operatori e Addetti varie qualifiche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La multinazionale è alla ricerca di Diplomati e Laureatieffettueràdi diplomati per posizioni Tecnico-Operative da inserire presso le proprie sedi presenti sul territorio nazionale. I nuovi assunti, che dovranno avere proattività, buone capacità organizzative e relazionali, attitudine a lavorare in gruppo e orientamento al problem solving, svolgeranno le seguenti mansioni: eseguire la manutenzione ordinaria, svolgere eventuali attività in reperibilità, rispettare le procedure e le scadenze, avere sensibilità per i temi di sicurezza e completare gli ordini di lavoro. Le altre figure, cheassumerà, riguardano:-Referenti di Linea, i quali dovranno supervisionare i macchinari e gli strumenti di produzione, assemblare i componenti lungo la linea di produzione, garantire ...