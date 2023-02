Empoli-Spezia sabato 11 febbraio 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’è in una posizione comoda e allo stesso tempo scomoda, a 26 punti potrebbe ancora correre per provare a restare tra le candidate al settimo posto e contemporaneamente non ha necessità di guardarsi alle spalle visto che la zona rossa della classifica è lontanissima. Il rischio è perciò che gli uomini di Zanetti, come InfoBetting: Scommesse Sportive e