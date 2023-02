Sembra un'altra persona, date un'occhiata! Festival di Sanremo,cambia look: così non l'abbiamo mai vista Per lei non è una novità:ha abituato i fan ai suoi continui 'colpi di testa'. ...Il Festival al via con gli abiti manifesto di Chiara Ferragni e la classe diChe è abbinato ...nel nuovo beauty look platino con tanto di sopracciglia bleached e cat - eye ...

Elodie super star a Sanremo | La dieta prima del Festival è già un cult RicettaSprint

Sanremo, Levante ed Elodie scatenate in pista in attesa del Festival/IL VIDEO L'Arena

Elodie irriconoscibile: drastico cambio look a Sanremo, addio capelli lunghi e neri SoloGossip.it

Sanremo 2023, la classifica della prima serata: Mengoni primo, poi ... Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023: i beauty look della seconda serata Donna Moderna

Al secondo posto Elodie, terzi i Coma_Cose ... Questo Festival è un’edizione speciale, è tutto nuovo, anche l’Ariston quasi irriconoscibile. Il presidente della Repubblica, una novità, il presentatore ...La mamma della cantante si augura che Egonu, co-conduttrice della terza serata della kermesse, ed Elodie abbiano modo di parlare tra loro di questo tema: “Spero si confrontino, si parlino perché ...