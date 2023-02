Ecco perché Kate Middleton non sarà mai gentile con Meghan Markle

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Che il rapporto idilliaco tranon sia mai esistito oggi è una certezza. Le due cognate non hanno stretto nessun legame di spessore. Al contrario il principe Harry ha sottolineato in diverse occasioni la distanza tra le due donne. Le nuove fonti affermano che ad oggi il principe e la principessa del Galles abbiano il “mal di stomaco” per le continue ricadute dei Sussex. Dalla pubblicazione del libro di memorie di Harry, Spare, sono emerse ulteriori rivelazioni sulle liti tra il principe Harry, suo padre e suo fratello William. Anche se il duca di Sussex ha sempre voluto sottolineare che ciò non era dovuto a, altri dettagli lasciano intendere tutto il contrario. L’armonia famigliare dei Windsor, infatti, sarebbe stata particolarmente travolta dall’arrivo dell’ex ...