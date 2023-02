Ecco lo scemo del villaggio | la foto con Fedez? Clamoroso Gianni Morandi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Come "blasta", forse solo Enrico Mentana. Su Instagram il co-conduttore del Festival di Sanremo ha pubblicato il giorno della prima il video dell'incontro condietro le quinte dell'Ariston. All'indomani della contestatissima esibizione del rapper sulla Costa Smeralda, ormeggiato al largo della Perla della Riviera, sui social il fermo-immagine di quell'incontro è diventato virale per colpa degli insulti riservati da qualche telespettatore ai due protagonisti. Uno in particolare commenta dando dello "del", non è chiaro se al cantante di Monghidoro, 78 anni portati alla grandissima, o al rapper milanese che nella sua esibizione-lampo in collegamento con l'Ariston ha pensato bene di citare Matteo Messina Denaro e la discutibile tesi della consegna ...