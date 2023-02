È nato Otto Edoardo Di Gregorio | il secondo figlio di Ludovica Valli

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è diventata mamma bis il 9 febbraio 2023. Dopo aver dato alla luce il piccolo, ha voluto annunciare la nascita a tutti i suoi fan, pubblicando le prime foto del bebè. “Un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza”, ha scritto l’influencer a corredo degli scatti dal letto dell’ospedale, dove tiene il neotra le braccia. Al suo fianco, ha posato anche Gianmaria Di, felicissimo ed emozio, con cui l’ex tronista di Uomini e Donne condivide già Anastasia, la primogenita nata nel 2021. Per annunciare il parto,ha fatto riferimento proprio alla sorellina e nelle storie ha scritto: Ciao zie, ciao zii! Sono uguale a mia sorella. ...

Ludovica Valli ha partorito nelle scorse ore il secondo figlio: èil piccoloEdoardo , secondogenito della Valli e del compagno (e futuro marito) Gianmaria Di Gregorio . La coppia ha avuto circa due anni fa la prima figlia, Anastasia . L'annuncio della ...La sorella dell'ex corteggiatrice esterna tutta la sua felicità: 'Grata alla vita' Ludovica Valli è mamma bis , poichè poche ore fa ha messo al mondo il secondogenitoEdoardo ,dalla storia ...

Ludovica Valli ha partorito, è nato Otto Edoardo TGCOM

Ludovica Valli è mamma bis: è nato Otto Edoardo Mediaset Infinity

Ludovica Valli è diventata mamma bis: è nato Otto Edoardo RagusaNews

Otto professionisti insieme per una nuova storia della fotografia CittaDellaSpezia

Milano, il Lago dei cigni sul ghiaccio agli Arcimboldi: tutti i numeri di uno spettacolo kolossal Corriere Milano

Ludovica Valli ha dato alla luce il suo secondo figlio, Otto Edoardo, e lo ha annunciato su Instagram condividendone le prime foto.Modella, influencer, ma soprattutto mamma in queste ultime ore in cui lei stessa ha annunciato la nascita del suo secondo genito. Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto ...