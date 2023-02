E' morto Burt Bacharach | il grande musicista aveva 94 anni

a Los Angeles all'età di 94 anniBacharach, gigante della musica del Novecento e leggendario compositore di un pop intramontabile, al contempo arioso e sofisticato. Vincitore di tre Oscar, ...Bacharach è stato compositore geniale, maestro di colonne sonore riconoscibili, autore di canzoni dalle melodie immediatamente orecchiabili. È, a 94 anni, mercoledì scorso nella sua casa di ...

Morto il maestro premio Oscar Burt Bacharach: è stato uno dei compositori più grandi del XX secolo la Repubblica

Burt Bacharach è morto, addio al leggendario compositore del pop gentile Corriere della Sera

Burt Bacharach morto, addio al compositore premio Oscar autore di “I Say a Little Prayer” e… Il Fatto Quotidiano

E' morto Burt Bacharach, il gigante della musica aveva 94 anni Adnkronos

Morto Burt Bacharach, il celebre compositore che ha vinto 3 premi Oscar e 6 Grammy Awards ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il compositore statunitense Burt Bacharach, gigante della musica e vincitore di tre ... di “Walk on By”, Magics Moments” e decine di altri successi, è morto all’età di 94 anni mercoledì 8 febbraio ...