E’ morto Burt Bacharach | il gigante della musica aveva 94 anni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il compositore statunitensecanzone pop e vincitore di tre Oscar che ha deliziato milioni di persone con gli arrangiamenti brillanti e le melodie indimenticabili di “Walk on By”, Magics Moments” e decine di altri successi, èall’età di 94mercoledì 8 febbraio nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. L’annuncioscomparsa è stato dato dalla sua agente, Tina Brausam. Da “I’ll never fall in love again” a “I say a little prayer”, passando, tra le altre hits, per “Make it easy on yourself”, “Reach out for me”, “Anyone who had a heart”, “The look of love”, “What the world needs now is love” e “Painted from memory”,è stato uno dei giganti...

È morto Il compositore statunitense Burt Bacharach, gigante della canzone pop e vincitore di tre Oscar che ha deliziato milioni di persone con gli arrangiamenti brillanti e le ...