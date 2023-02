E' morta Elena Fanchini | la sciatrice azzurra aveva 37 anni | era malata da tempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) E', l'ex37e soffriva daper un tumore. Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985,si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina ...

E'Fanchini, l'ex sciatrice aveva 37 anni e soffriva da anni per un tumore. Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985,si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina ...Patrizia Marinone Asigliano dice addio a Patrizia Marinone,a 56 anni dopo aver a lungo lottato contro una malattia che non le ha dato scampo. Un'altra ...il fratello Flavio con la mogliee ...

Sci: addio a Elena Fanchini, ex azzurra aveva 37 anni Agenzia ANSA

Sci, è morta Elena Fanchini: aveva 37 anni Sky Tg24

Morta Elena Fanchini, affetto e cordoglio sui social: "Era il sole mondiale dello sci" IL GIORNO

È morta Elena Fanchini, l'ex sciatrice aveva 37 anni ed era malata da tempo La Gazzetta dello Sport

È morta Elena Fanchini, grave lutto nel mondo dello sci: l’atleta azzurra aveva 37 anni Il Fatto Quotidiano

Il mondo dello sci è stato particolarmente colpito dalla scomparsa di Elena Fanchini, morta a 37 anni dopo una lunga malattia contro un tumore. Dopo il messaggio Mikaela Shiffrin un'altra fuoriclasse ...E’ deceduta l’ex sciatrice Elena Fanchini. Nel 2018 aveva rinunciato alle Olimpiadi, a causa della sua malattia. A 37 anni l’ex sciatrice azzurra è morta nella sua casa di Solato in provincia di Bresc ...