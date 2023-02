Durante | «Che significato ha Lukaku? L’Inter poteva prendere Alvarez!»

(Di giovedì 9 febbraio 2023)non è un grande fan die non ci mette troppo a dirlo. L’agente, tifoso del, ricorda il mancato arrivo di Alvarez che lui stesso aveva annunciato (vedi articolo): queste le sue parole a Calciomercato.it su Twitch. BIS NON APPROVATO – Sabatinose la prende con la gestione del mercato del: «Cheha riportare Romeluquando tu hai un giocatore come Edin Dzeko che è migliore dal punto di vista tecnico e ti fa una ventina di partite? Con gli stessi soldi diavresti potutoJulian Alvarez. È un giocatore come Lautaro Martinez, tanto che ha giocato al suo posto ai Mondiali. Giochi con Lautaro Martinez e Dzeko, fai ambientare Alvarez e dopo un anno vendi Lautaro Martinez per ...

...dei termini per l'utilizzo del fondo per la riduzione delle liste d'attesa e la proroga dei termini per la stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo precarioha lavoratola ..." A 20 anni, però, non sarei stato in grado ", ha aggiunto, giustificando almeno in parte la reazione incontrollata di Blancola prima serata del Festival, ha distrutto la scenografia ...

Rai, quanto costa la pubblicità che vediamo durante il Festival di ... Start Magazine

Il calzino (bucato) del Re durante la visita nella moschea di Brick lane a Londra che racconta tanto di... Corriere della Sera

Zelensky abbraccia una giornalista ucraina durante la conferenza stampa con Sunak: il presidente che lascia… Il Fatto Quotidiano

Il programma della terza serata - articolo - Rai.it Rai Storia

Tananai, il video di Tango è virale: racconta l’amore durante la guerra in Ucraina Corriere della Sera

Pioggia di critiche per Salmo dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo dalla nave Costa Smeralda. I commenti negativi arrivano sul profilo ...Il video di Tango, la canzone con cui Tananai è in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, parla della guerra in Ucraina e racconta la storia d’amore a distanza di Olga e Maxim: in poche o ...