(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBellona (Ce) – Viaggiavano incon 500 grammi dii trearrestati dai carabinieri a Bellona, nel Casertano. Si tratta di un 28enne, un 23enne ed un 19enne, tutti del posto, finiti agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I tre pusher sono stati fermati per un controllo in via Triflisco, mentre erano a bordo di una Peugeot 307. I carabinieri hanno perquisito la vettura e hanno trovato, nascosti nella fodera del sedile di guida, cinque panetti diper in peso 500 grammi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... lei scopre i messaggi dell'amante e lo denuncia: 'Ecco dove nasconde la' Minacciata per due ... E a compiere atti sessuali in. Adesso dovrà rispondere di violenza sessuale, violenza privata ...Rimane il fatto che l'della Neri, sosta per quasi un'ora , in piena campagna in una zona dove ... L'uso di, non cambia nulla nel merito del femminicidio di Alice Neri. Però può aprire nuove ...

Droga in auto: 25enne beccato nella notte e arrestato, a San Severino SalernoToday

Droga: in auto con mezzo chilo hashish, tre giovani in manette Agenzia ANSA

Doppio fondo nel bagagliaio dell'auto per trasportare un carico di hashish in autostrada RomaToday

Passa il Brennero con 10 chili di cocaina nell'auto, i cani la “fiutano”: arrestata una narcotrafficante Alto Adige

Droga: in auto con 160 gr di cocaina, due arresti Agenzia ANSA

CRONACA – Arrestato ad Anzio un 17enne gravemente indiziato di spaccio di droga e detenzione abusiva di armi. I carabinieri hanno fermato un’auto, in via Taglio delle Cinque Miglia, durante il ...Viaggiavano in auto con 500 grammi di hashish i tre giovani arrestati dai carabinieri a Bellona, nel Casertano. Si tratta di un 28enne, un 23enne ed un 19enne, tutti del posto, finiti agli arresti dom ...